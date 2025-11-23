Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi dokuzuncu haftasında Esenler Erokspor'u konuk etti. Karşılaşma 88-76 Galatasaray MCT Technic'in üstünlüğü ile sona erdi.

Müsabakada Errick McCollum 22 sayı ile en skorer isim oldu.

İlk periyotta üstünlüğü ele alan Galatasaray MCT Technic, 19-18 ile bu bölümü geçerken ilk yarıyı ise 43-31 önde tamamladı. Üçüncü çeyreği de üstün geçen Galatasaray MCT Technic 64-54 ile son on dakikaya girdi. Sarı-kırmızılılar son çeyrekte üstünlüğünü koruyarak maçı 88-76 kazandı.

Galatasaray MCT Technic'te Errick McCollum Esenler Erokspor maçında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig’deki 3000. sayısına ulaştı. Can Korkmaz ise ligde 300. resmi maçında forma giydi.