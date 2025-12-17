Süper Lig lideri Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyeler için kolları sıvadı.

Okan Buruk'un ocak ayındaki ana hedefi orta saha transferi. Bu bağlamda başarılı teknik direktörün düşündüğü ilk isim ise A Milli Takım forması da giyen Salih Özcan.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Özcan, Galatasaray için ocak ayında ana hedef konumunda. Milliyet'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcunun transferini 2 - 2.5 milyon Euro'ya bitirmeyi hedefliyor.

Okan Buruk, Salih Özcan'ın transferiyle Torreira ve Lemina'ya alternatif yaratmayı planlıyor. Yani bu transfer kulübeye yönelik olacak. Haberde Salih Özcan'ın Galatasaray'da forma giymeye hazır olduğu ve Borussia Dortmund'dan transferi için anlayış isteyeceği belirtildi.

2026 Dünya Kupası öncesi daha fazla süre alıp form tutmak isteyen milli futbolcu, Köln'ün de listesinde yer alıyor.

Bu sezon Bundesliga ve Almanya Kupası'nda 4 maça çıkabilen Salih Özcan sadece 21 dakika sahada kalabildi.