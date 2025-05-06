Süper Lig'de 25. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Galatasaray, iç transferde de vites yükseltti.
Sarı-kırmızılı ekip, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 2027 yazına kadar uzattı. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bildirimi de yaptı.
Temmuz 2023'te 2.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibi Sassuolo'dan transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 93 maçta forma görev aldı. Milli futbolcu söz konusu müsabakalarda 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Kaan Ayhan, Galatasaray kariyerinde 2 şampiyonluk sevinci yaşarken bu sezon 38 resmi maçta 3 asist kaydetti.