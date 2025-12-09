Galatasaray, ilk 24’ü garantileme adına Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda Monaco’ya konuk oluyor. II. Louis Stadı’ndaki maç bu gece 23.00’te başlayacak, çarşambanın ilk saatlerinde bitecek. Saatin tersliği kadar Cimbom’da Lemina, Kaan, Singo, Arda, Eren, Metehan ve Kazımcan’ın eksikliği de sarı-kırmızılılar için önemli bir handikap.

MONACO DA YARALI

Ancak burada Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1, deplasmanda Ajax’ı 3-0 yenmiş bir G.Saray’dan bahsediyoruz. Cimbom’dan Monaco’yu da devirip, ilk 8 iddiasını da sürdürmesini bekliyoruz. Monaco’da da çok eksik var. Ansu Fati, George Ilenikhena, Denis Zakaria ve Christian Mawissa’nın sağlık durumları maç saatinde belli olacak.

JAKOBS VE SALLAİ BEKE

Monaco'da bu sezon resmi maçlarda altı golü olan Fati’nin forma giyememesi sarı-kırmızılıları bir nebze de olsa rahatlatacak. Bir diğer altı gollü Folarin Balogun’un takıma dönmesi bekleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un sağ bekte Sallai, sol bekte de Jakobs’u oynatması gündemde. Lemina’nın yokluğunda Sanchez ile Abdülkerim ise tandemde. n MESUT YILDIRIM