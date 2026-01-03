Transferde hücum hattını güçlendirme kararı alan Galatasaray, rotayı bu kez Çizme’ye çevirdi. Gündemde ise Napoli forması giyen Noa Lang var. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibiyle Victor Osimhen transferinde kurduğu ilişkileri Hollandalı sol kanat için de kullanmak istiyor. Sezon başında PSV’den 25 milyon Euro’ya transfer olduğu Napoli’den mutsuz olduğu için ayrılmayı düşünen 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili görüşmeler başladı.

İLK HEDEF KİRALAMA

Sarı kırmızılı ekibin bu transferdeki politikası da belli oldu. Eski takımlarında sorun yaşayan birçok oyuncuyu yeniden hayata döndüren Aslan, takım içindeki aile ortamına güveniyor. Lang’ın yeteneklerine inanan yönetim, “Mutsuzsa bize gönderin” diyerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Napoli’nin kapısını çaldı. İtalyan ekibi, henüz karar vermedi. Bu sezon 20 maçta 709 dakika oynayıp 1 gol atan Lang’ın ayrılması bekleniyor.