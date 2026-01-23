Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği İtalya Serie A ekibi Napoli'den Noa Lang, resmi imzayı attı.

26 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusunun transferi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmen açıklandı. Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada oyuncunun anlaşma şartlarını açıkladı.

Sarı kırmızılıların transfer duyurusu şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir."

Kariyerinde 3 Hollanda Ligi, 1 Hollanda Kupası, 2 Hollanda Süper Kupası, 2 Belçika Ligi, 2 Belçika Süper Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu bulunan Lang; Hollanda milli takımının formasını da 15 kez giydi ve milli formayla 3 gol kaydetti.