Galatasaray, kaleci transferinde sürpriz bir isme yöneldi. İngiliz basınında yer alan iddialara göre sarı-kırmızılılar, Manchester United’ın tecrübeli file bekçisi André Onana için devreye girdi.

MUSLERA SONRASI ARAYIŞ SÜRÜYOR

Fernando Muslera’nın ardından kalesini yıldız bir isme emanet etmek isteyen Galatasaray, uzun süredir çeşitli adaylarla temas halinde. Ederson için Manchester City ile yapılan görüşmelerin belirsizliğe sürüklenmesi sonrası gözler Onana’ya çevrildi.

MANCHESTER UNITED İLE TEMAS

Caught Offside’ın haberine göre; Galatasaray cephesi, Onana’nın durumu hakkında bilgi almak için Manchester United ile ön görüşmelere başladı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan ve yerini Altay Bayındır’a bırakan Kamerunlu eldivenin, Süper Lig ekibinin gündemine gelmesi büyük ses getirdi. Transferle ilgili net gelişmelerin bir kaç gün içerisinde yaşanması bekleniyor.