Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna nokta atışı takviyeler yapmak için titizlikle çalışıyor. Takım uyumunu bozmadan gücünü katlamak isteyen sarı kırmızılı yönetim, geniş bir liste hazırladı.

Orta sahaya yıldız takviyesi yapacak Galatasaray, Victor Osimhen'in milli takımdan arkadaşı olan isim için adım attı.

RESMİ TEKLİFİ İLETTİ

Galatasaray, Okan Buruk'un da kadrosunda görmeye onay verdiği Raphael Onyedika için resmi temaslara başladı. Belçika ekibi Club Brugge'e Onyedika için resmi teklifini ileten sarı kırmızılılar, Belçika basınına göre 3 milyon Euro kiralama ve 17 milyon Euro zorunlu opsiyon içeren teklif yaptı. Ancak Club Brugge'ün bu teklife olumlu bir yanıt vermediği ve kapıyı 28 milyon Euro'dan açtığı aktarıldı.

Onyedika'nın sezon sonunda serbest kalacak olmasını koz olarak sunan Galatasaray, teklif artırmama konusunda hemfikir. Önümüzdeki günlerde pazarlık şartlarını yenileyecek yönetim, ödeme yönteminde farklı alternatifler sunarak telfini yükseltmeyecek.

Nijeryalı futbolcunun Victor Osimhen'in de etkisiyle Galatasaray formasını giymeyi çok istediği ve bu durumun da pazarlıklar da koz olarak kullanılacağı öğrenildi.