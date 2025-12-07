TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan ve Bursaspor Basketbol'un 91-87 üstünlüğüyle biten Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçının ardından İstanbul'a dönen Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce flaş bir saldırı gerçekleşti.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre kafileye dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğradı. Emniyet güçleri, otobüsün camının kırıldığı olayın şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Galatasaray'dan konuya dair yapılan açıklamada ise "Bu akşam oynadığımız Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafilemizi taşıyan otobüs dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğramıştır. Takımımız otobüs değişimi sonrası İstanbul’a doğru yoluna devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.