UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, İtalyan devi Juventus'u sahasında 5-2 mağlup etti. Siyah-Beyazlıların iki golünün de sahibi olan Teun Koopmeiners, Çizme basınına göre yeniden Galatasaray'ın transfer gündemine geldi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre ocak ayında Koopmeiners için girişimleri olumsuz sonuçlanan Galatasaray, yaz transfer dönemi için yeni bir teklif hazırlığında. Hollandalı oyuncunun, Şampiyonlar Ligi performansının da bu ilginin yeniden alevlenmesinde etkili olduğu ifade edildi.

Torino ekibi ara transfer döneminde 27 yaşındaki orta saha için gelen tekliflere olumsuz yanıt vermişti. Ancak Siyah-Beyazlı ekibin, yaz transfer dönem için düşüncesinin farklı olduğu ve gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtildi.

2 GOLÜNÜ DE GALATASARAY'A ATTI

Bu sezon Juventus ile tüm kulvarlarda 34 karşılaşmaya çıkarak 2.174 dakika sahada kalan Koopmeiners, iki gole imzasını attı ve bunları Galatasaray'ın 5-2 kazandığı karşılaşmada kaydetti. Transfermarkt verilerine göre 27 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri ise yaklaşık 28 milyon euro...