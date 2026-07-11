Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Real Madrid’in genç yeteneğine kancayı taktı… Sarı kırmızılılar Real Madrid'in genç yeteneği 18 yaşındaki Arjantinli yıldız oyunca Franco Mastantuono'yu istiyor. KİRALIK GİTMEK İSTİYOR Sarı kırmızılı yönetim Real Madrid’in kapısını çalarak oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor… Real Madrid'e geçtiğimiz sezon başında 40 milyon Euro karşılığında River Plate'den transfer olan genç oyuncu da daha fazla forma giyebileceği bir takıma kiralık gitmeye sıcak bakıyor.

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