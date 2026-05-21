Bir yandan 10+4 olarak açıklanan yabancı kuralının değiştirilmesi adına dört koldan kulis çalışmaları yürüten Galatasaray, bir yandan da olumsuz bir durum için hazırlığını yaptı. Cimbom, Eintracht Frankfurt’un yıldızı Can Uzun’u transfer listesine aldı. Teknik Direktör Okan Buruk’un futbolunu çok beğendiği 20 yaşındaki gurbetçi için sarı-kırmızılıların belirlediği bütçe 35 milyon Euro. Ancak Almanlar kapıyı 45 milyon Euro’dan açtı.

RİERA’YLA ARASI BOZUK

10 numara pozisyonunda tam da Cimbom’un aradığı isim olan Can Uzun, Frankfurt’ta mutsuz. Teknik Direktör Albert Riera ile yaşadığı gerilimin ardından süre bulmakta zorlanıyor. Ayrılığı ciddi ciddi düşünen milli futbolcunun işini Dünya Kupası öncesi bitirmek isteyen yöneticiler kısa sürede resmi görüşmelere başlayacak. Temmuz 2024’te Nürnberg’ten 11 milyon Euro’ya alınan Can’ın 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro.