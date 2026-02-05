Galatasaray, transferin bitmesine kısa bir süre kala sürpriz bir hamleye imza attı. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'ten eski oyuncusu Sacha Boey ile ilgileniyor.

Galatasaray, Fransız sağ bekin transferi için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, Sacha Boey için Bayern Münih'e kiralama teklifinde bulundu.

Fransa basınından Foot Mercato'ya göre; Galatasaray ve Bayern Münih, Sacha Boey'un satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşma sağladı. Sacha Boey, bugün (Perşembe) sağlık kontrolünden geçecek.

Bayern Münih forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Sacha Boey, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.