Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Monaco'nun 26 yaşındaki stoperi Mohammed Salisu'yu listesine aldı.
L'Equipe'te yer alan habere göre Galatasaray, 2023 yılında Southampton'dan Monaco'ya 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Mohammed Salisu'yu kadrosuna katmayı planlıyor. Monaco'nun Eric Dier'i kadrosuna katmasının ardından forma şansı azalan Mohammed Salisu'nın takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Mohammed Salisu, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 24 resmi maça çıkarken, 3 gol kaydetti. Gana Milli Takımı formasını da 13 kez terleten Salisu, 2 gole imza attı.