Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Sağ bek de oynayabilen bir stoper” diyerek, Monaco’dan Wilfried Singo’nun transferini işaret etti. Ancak Fransız kulübü, Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu için 30 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

5 MİLYON KİRALAMA+20 MİLYON SATIN ALMA

G.Saray ise bu aşamada bonservis bedelini ödemeyi düşünmüyor. Bu nedenle Cimbom, 5 milyon Euro kiralama ve 20 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifiyle Monaco’nun kapısını çaldı. Singo’nun da G.Saray’da oynamak istemesi sarı-kırmızılı yöneticilerin elini güçlendirdi.

Monaco, Fildişili futbolcunun da ayrılma baskısı yapması üzerine çıkmaza girdi ve G.Saray’ın teklifini değerlendiriyor.