Galatasaray, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Wilfried Singo transferi için oyuncu ve Monaco ile anlaşma sağladı.

Singo'nun en geç perşembe gecesi İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fildişili futbolcunun gelişi için uçuş planlaması yapılıyor.

30 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu ile 5 milyon Euro maaş konusunda anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Singo transferi için Monaco ie yaptığı görüşmelerde de anlaşma sağladı. Anlaşmanın şartlarında 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10'luk pay bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Monaco ile 35 maça çıkan Singo, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.