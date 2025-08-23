Savunma hattı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da listenin üst basamaklarında Singo ve Akanji isimleri bulunuyordu… İki oyuncu ile de temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar Okan Buruk’un birinci tercihi olan Singo ile sözleşme imzalama aşamasına geldi.

Galatasaray, Wilfred Singo'nun temsilcileriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılıların Monaco forması giyen oyuncunun transferinde önemli yol kat ettiği ifade edilirken transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Monaco'nun, Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunu satmak için 40 milyon euro talep ettiği bildirildi. Sarı kırmızılı yöneticiler bu fiyatı aşağı çekip transferi tamamlamak istiyor. 24 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.