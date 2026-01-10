Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbide Fenerbahçe'nin gollerini Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti. Galatasaray, karşılaşma sonrası seremoniye çıkmama kararı aldı. Galatasaray'ın bu kararı maç öncesi Gökmen Özdenak için düzenlenen saygı duruşunun ıslıklanması nedeniyle aldığı öğrenildi. Öte yandan Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan üst üste ikinci Turkcell Süper Kupa finalinde de kazanamadı. 2024 Süper Kupa'da aynı statta Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonu için yapılan mücadelede Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.

