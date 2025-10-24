VICTOR Osimhen… Sadece Galatasaray değil, Türk futboluna gelmiş en önemli isimlerden. İki sezondur yaptıklarıyla bunu net bir şekilde ortaya koydu. 75 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Türkiye tarihinin en pahalı oyuncusu ama kattığı değer paha biçilemez. Son olarak 3-1’lik Bodo/Glimt maçında öyle bir performans sergiledi ki G.Saray için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

YILDIZLARIN ENSESİNDE

Attığı 2 golün yanı sıra yaptığı öldürücü presle rakibi bezdirdi, Okan Buruk’un oyun planının harfiyen yerine getiril- mesini sağladı. Bir Şampiyonlar Ligi maçında kolay kolay yakalanmayacak 4.08’lik gol beklentisinde Nijeryalı yıl- dızın payı büyüktü. Haaland’dan sonra en fazla isabetli şut (7) çeken isim oldu, toplamda rakip kaleyi bulduğu 10 şutla Mbappe’nin (14) ardından ikinci sırada yer aldı.

OSIMHEN’E YER YOK

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. haftanın 11’i açıklandı. Bodo’yu adeta tek başına yıkan Victor Osimhen’in olmaması Galatasaray taraftarını isyan ettirdi. 11 şöyle: Vicario, Dumfries, van Dijk, Gabriel, Nuno Mendes, Nmecha, Karl, Fermin Lopez, Man, Gordon, Guruzeta.