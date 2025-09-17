Dünya Kupası elemelerinde Ruanda ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız forveti Viktor Osimhen'in tedavisi devam ederken, Galatasaray taraftarını üzecek bir gelişme yaşandı.



ALMANYA'YA GÖTÜRÜLMEYECEK



Ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilen ve tedavisine başlanan yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Frankfurt mücadelesine yetişmesi için yoğun çalışma gösterilse de, yapılan son kontrollerin ardından Osimhen'in Almanya'ya götürülmemesine karar verildi.

Yarın 22.00'de oynanacak karşılaşmada Galatasaray'ın forvet hattında Barış Alper Yılmaz ile mücadeleye başlaması beklenirken, bu süreçte İstanbul'da kalacak olan Osimhen, bireysel çalışmalarını sürdürecek.