G.Saray’ın bugünkü Bodrum maçında hata lüksü yok. Kazanmak zorunda. Şampiyonluk yarışında kazanırken de dört yıldızını kaybetmemeli. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Eyüp maçında oynayamayacak.
Süper Lig’deki 24 maçta 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor. Son 5 Süper Lig maçında 7 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, bugünkü maçta da Galatasaray’ın gole en yakın oyuncusu olacak.