UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'ın Liverpool'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar duygu dolu bir koreografiye imza attı.

Koreografi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in verdiği bir röportajda "Çok fakir bir aileden geldim. 7 kardeşin en küçüğüyüm. Annemi çok küçük yaşta kaybettim, babam da 2020'de vefat etti. Şöhrete kavuşmadan, hayatta önemli biri olmadan önce çocukluğum gerçekten zordu; çünkü genç bir delikanlı olarak kendim için yaşamaya, o dönemde kardeşlerime de para kazanmada yardım etmeye ve annesi öldükten sonra hep birlikte babamıza destek olmaya çalışıyorduk" şeklindeki sözleri ile ilgili gerçekleştirdi.

Koreografide Nijeryalı yıldız bir çocuğunun elinden tutarken diğerini ise kucağında taşırken resmedildi. Osimhen'in annesi de koreografinin sağında yer aldı. Koreografinin altında ise İngilizce "Biz bir aileyiz ve aile her şeydir" yazıldı.

Maç öncesi seremoni için sahaya çıkan Osimhen'i tribüne çağıran taraftarlar, yıldız golcüye tezahüratta bulundu. Koreografiyi gördüğünde oldukça duygulandığı gözlenen Victor Osimhen, gözyaşlarına hakim olamadı.