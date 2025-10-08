Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Osimhen, ülkesi Nijerya’nın Lesotho ve Benin ile oynayacağı Dünya Kupası elemeleri için kampa katıldı… Kamptaki görüntüler sarı kırmızılı taraftarları endişelendirdi.
Görüntüde Osimhen'in sol ayak bileğine bandaj uygulaması yapılırken, antrenman sahasının büyük bölümünün topraktan oluşması ve bozukluğu sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.
Hatırlanacağı üzere son milli arada Nijerya'nın Ruanda'ya karşı oynadığı maçın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Osimhen, Galatasaray'da 3 müsabakada forma giyememişti.