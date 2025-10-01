Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Liverpool’u RAMS Park’ta ağırladı. Sarı-kırmızılı taraftarların bitmek bilmeyen desteği, İngiliz basınında ve spikerler arasında şaşkınlık yarattı.

“KESİNLİKLE ÇILGIN BİR YER”

İngiliz gazeteci Lewis Steele, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray taraftarlarını övdü. Steele, “Bir futbol maçında hatırlayabildiğim en gürültülü ve en düşmanca atmosfer bu sanırım. Kesinlikle çılgın bir yer” ifadelerini kullandı.

SPİKERLER BİLE BİRBİRİNİ DUYAMADI

Ünlü spiker Jon Champion ise maç anlatımı sırasında yaşadığı zorluğu dile getirdi. Yanında yorum yapan Alan Shearer’ın sözlerini duyamadığını belirten Champion, “Sen konuşuyorsun ama ben ne anlattığını duymuyorum! Bu nasıl bir ortam böyle?” sözleriyle RAMS Park’taki atmosferi anlattı.