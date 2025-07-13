Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Trabzonspor'un eski oyuncusunu transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan için görüşmelere başladı. Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan’ı için 9.5 milyon Euro’ya alan Hollanda ekibi genç futbolcuyu satmak istiyor. Ajax’ta fazla forma şansı bulamayan Ahmetcan da sarı kırmızılılara gelmeye sıcak bakıyor.
Sarı kırmızılı yönetim ve Ajax arasında pazarlıklar devam ederken Galatasaray’ın son teklifi 5 milyon Euro. Görüşmelerin kısa sürede tamamlanıp imzaların atılması bekleniyor.
Hollanda devi Ajax ile geçen sezon 15 maça çıkan Ahmetcan Kaplan, 1073 dakika süre almış ve 2 gol katkısı sağlamıştı.