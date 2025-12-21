Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadele için taraftarlar tribünü doldururken sürpriz bir isim sahaya çıktı. Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Milan Baros, mücadeleyi takip etmek üzere stada geldi. Baros mücadele öncesi sahaya çıkarak tribünleri selamladı ve üçlü çektirdi. PODOLSKI DE TRİBÜNDE Sarı-kırmızılıların eski yıldızı Lukas Podolski de, mücadeleyi tribünden takip etti. Maç öncesinde taraftarlarla birlikte tezahürat yapan Alman futbolcu, büyük ilgi gördü. Galatasaray Yunus Akgün’ün 10. dakikada attığı golle Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti. Podolsi Yunus’un golü sonrası büyük sevinç yaşadı. Polonyalı eski yıldız oyuncu ilk gol sonrası sarı kırmızılı taraftarla birlikte çılgınca sevindi.

