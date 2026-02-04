Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

Galatasaray'ı galibiyete taşıyan golleri 6. dakikada Mauro Icardi, 25. dakikada Lucas Torreira ve 33. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti. İstanbulspor'un tek golü 26. dakikada Mendy Mamadou'dan geldi.

Bu sonuçla A Grubu'nda 3'te 3 yapan Galatasaray puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İstanbulspor ise 1 puanda kaldı.

OKAN BURUK'TAN 11'DE 8 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, ilk 11'de son karşılaşmaya göre 8 değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Kayserispor maçında ilk 11'de başlayan Lang, Abdülkerim Bardakcı ve Sanchez'i yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, son maçta 11'de şans verdiği oyunculardan Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Gabriel Sara, Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ü ise kadroya almadı.

Buruk, bu oyuncular yerine Günay Güvenç, Gökdeniz Gürpüz, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Mauro Icardi, Kazımcan Karataş ve Ahmed Kutucu'yu sahaya sürdü.

ASPRILLA İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı takımda ilk defa 11'de şans buldu.

Geçen haftadaki Kayserispor karşılaşmasında 73. dakikada oyuna dahil olan Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'da ilk defa İstanbulspor karşısında 11'de maça başladı.

5 ÖNEMLİ OYUNCUSUNU KADROYA ALMADI

Teknik direktör Okan Buruk, takımdaki 5 önemli futbolcusuna maç kadrosunda yer vermedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yoğun maç trafiği nedeniyle Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Gabriel Sara, Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ü dinlendirdi.

6 ŞUBATTAKİ DEPREMDEN ETKİLENENLER UNUTULMADI

Galatasaray Kulübü, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşları unutmadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, müsabaka öncesinde stattaki skor tabelalarına "6 Şubat'ı unutmadık, bu destek hiç bitmeyecek." cümlesini yayımladı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Şengül, Kerem İlitangil

Galatasaray: Günay Güvenç, Gökdeniz Gürpüz (Dk. 75 Ada Yüzgeç), Lemina (Dk. 75 Singo), Kazımcan Karataş (Dk. 87 Dağhan Kahraman), Eren Elmalı (Dk. 83 Furkan Koçak), Kaan Ayhan, Torreira (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Asprilla, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu (Dk. 52 Jakobs), Icardi

İstanbulspor: İsa Doğan (Dk. 51 Mücahit Serbest), Özcan Şahan (Dk. 46 Yunus Bahadır), Demir Mermerci, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Turan Tuncer (Dk. 79 Yusuf Ali Özer), Sambissa (Dk. 71 Cham), İsa Dayaklı, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 71 Muhammed Mert), Mamadou, Ertuğrul Sandıkcı (Dk. 71 Mustafa Sol)

Goller: Dk. 5 Icardi, Dk. 24 Torreira, Dk. 33 Ahmed Kutucu (Galatasaray), Dk. 26 Mamadou (İstanbulspor)