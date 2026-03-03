Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü maçında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray takımları Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray, grubunda 4 maçı da kazanarak lider olarak çeyrek finale adını yazdırdı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltında Barış Alper Yılmaz ve 29. dakikada Renato Nhaga kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü Steve Mounie kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray, grupta puanını 12'ye yükseltti ve lider olarak çeyrek finale yükseldi. Alanyaspor ise 7 puanla 3. sırada kaldı.

