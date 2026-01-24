Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Girona forması giyen Yaser Asprilla'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı kırmızılıların yeni transferi bu akşam saat 23.00’te İstanbul’da olacak.

Asprilla'nın ilk etapta kiralık olarak takıma katılacak, belirli sayıda maça çıkması durumunda ise zorunlu satın alma maddesinin devreye girecek. Asprilla'nın bonservisiyle takıma katılması durumunda Sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 23 milyon euro civarında olacak.

22 yaşındaki oyuncu, Girona formasıyla toplam 17 resmi maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, özellikle oyun içi dinamizmi ve çok yönlülüğüyle dikkat çekti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 12 milyon euro.