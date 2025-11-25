UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçını İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetiyor.

Galatasaray 0-0 Union Saint-Gilloise

1' Karşılaşma başladı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Icardi

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Florucz, Van de Perre, Niang, David, Ait El Hadj

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan Galatasaray, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 9. sırada girdi.

Union SG ise bu sezon "Devler Ligi"ne Hollanda temsilcisi PSV'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek başladı. Sonraki iki karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Newcastle ve İtalya ekibi Inter'e iç sahada 4-0 mağlup olan Union SG, son maçta da İspanya'dan Atletico Madrid'e deplasmanda 3-1 yenildi. Belçika ekibi, 3 puanla 28. sırada yer aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK PEŞİNDE

Galatasaray Union SG karşısında galip gelerek kulüp tarihinde ilk kez dört kez üst üste Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmayı hedefliyor. Organizasyonun son 3 maçında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı da 3-0 yenen Galatasaray, 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşısında kazanması halinde tarihinde ilk defa "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında üst üste 4 galibiyet elde edecek.