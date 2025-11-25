UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenildiği maçta İspanyol hakem Jose Maria Sanchez, çok tartışılacak bir karara imza attı.

Karşılaşmada 52. dakika oynanırken Promise David'in Uğurcan Çakır'a yaptığı hareket sonrası faul kararı veren Jose Maria Sanchez, sarı kartına başvurmadı. İspanyol hakem Uğurcan'ın ayağına basan Promise'i uyarmakla yetindi. 36. dakikada Davinson Sanchez'e yaptığı hareket sonrası sarı kart gören David'in ikinci sarı karttan kırmızı kartla atılması gerektiğini belirten Okan Buruk, saha kenarında sert tepki gösterdi. Dördüncü hakeme dönerek pozisyonda sarı kart gösterilmesi gerektiğini anlatan Okan Buruk'un itirazı sonuçsuz kaldı.

Karşılaşmanın ardından TRT'ye yaptığı açıklamada hakem ile ilgili değerlendirmede bulunan Okan Buruk, şunları söyledi:

"Hakemin vermediği ikinci sarı karttan kırmızı kart çok büyük bir hata. İspanya'da hakemlerle ilgili büyük bir konu var. İspanyol hakemlerin ligdeki maçlarda yaptıkları hatalarla ilgili çok büyük bir şey var. Bugün bunu gördük açıkçası.. Hakemin tavırları... Onun yanında üç dört tane oyun oynanırken, tam hücum yaparken oyunu durdurdu. Bunlardan bir tanesinde bana sarı kart gösterdi. Ben de koşarak gidip kulübeye oturmuştum."

EREN ELMALI'NIN ALDIĞI CEZA HAKKINDA DA KONUŞTU

Karşılaşmayı da değerlendiren Okan Buruk "Her şeyi hakeme bağlamamak gerekiyor. Eksiklerimiz vardı ama tam olarak buna da bağlamamak gerekiyor. Hamle şansımız çok yoktu evet. Jakobs da sakatlandı. Ancak kendi yanlışlarımıza da bakmalıyız" dedi.

Buruk, Eren Elmalı'nın aldığı ceza ile ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eren Elmalı'nın cezası çok üzücü oldu. Türk futbolu için de üzücü bir konu. 4 sene 8 ay önce oynadığı varsayılan bir bahis var. Kısıtlı oyuncularla gidiyoruz. Sol bekte de sıkıntı yaşıyoruz. Zamanlaması çok kötü oldu. Saygı duyuyorum ama birçok oyuncu çok eskiden yaptığı hataların cezasını şimdi çekiyor. Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım için büyük fatura oldu."