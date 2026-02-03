Ülkemizde Galatasaray ve Fenerbahçe’de de top koşturan Tolga Ciğerci Almanya 3. Ligi’ne transfer oldu. 33 yaşındaki Tolga Ciğerci, Avrupa'da transferin son gününde Almanya 3. Lig ekibi Energie Cottbus ile sözleşme imzaladı.

Tecrübeli futbolcunun 2016 yılında başladığı Türkiye kariyerinde sırasıyla; Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir FK, Ankaragücü ve Sivasspor formaları giymişti.

Wolsburg altyapısından yetişen gurbetçi futbolcu, M'gladbach ve Hertha Berlin formalarını da terletti. Kariyerinde toplam 374 kez sahaya çıkan Tolga Ciğerci, bu maçlarda 40 gol 24 asistlik performans sergiledi.