Fenerbahçe Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor’u mağlup ederek adını finale yazdırdı. Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

FENERBAHÇE DE DESTEKLİYOR

Karşılaşma öncesi iki takım da stadyumun değişmesini istiyor… Sarı kırmızılılar Tabzonspor maçı sonrası TFF’ye stadın değişmesi için başvuru hazırlığı yapmıştı. Finale çıkan bir diğer takım olan Fenerbahçe de bu değişikliğe sıcak bakıyor. İki takım da Olimpiyat Stadı'nda maç yapmak istemezken bugün TFF’ye resmi başvuru yapmaları bekleniyor.

DİYARBAKIR ÖNE ÇIKIYOR

TFF iki takımın teklifini kabul ederse final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’ndan alınacak. Final maçı için öne çıkan yer ise Diyarbakır Stadyumu.