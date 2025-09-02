Fenerbahçe, Atalanta'nın yıldız oyuncusu Ademola Lookman için resmen harekete geçti. 27 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusuna yıllık 6 milyon Euro maaş ve 4 yıllık sözleşme önerisinde bulunuldu.

GALATASARAY KİRALAMAK İSTEDİ

Buna karşılık Galatasaray, Ademola Lookman’ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini iletti. Ancak Atalanta kiralama konusunda temkinli yaklaşırken, net bir sonuç henüz ortaya çıkmadı.

40 MİLYON EURO GÜNDEMDE

Sport Mediaset'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan seçim süreci öncesinde iddialı bir adım atmaya hazırlanıyor. Atalanta'ya, Lookman için 40 milyon Euro bonservis teklifi yapmayı planlıyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Şu ana kadar kulüpler arasında kesin bir anlaşma sağlanamazken, Fenerbahçe'nin ısrarı dikkat çekiyor. Lookman’ın tercihi ise transfer sürecinin kaderini belirleyecek önemli bir faktör olmaya devam ediyor.