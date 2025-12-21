Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber İki kulübün Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka’yı transfer etmek istediği gündemdeydi. Goretzka için Fenerbahçe ve Galatasaray'ı üzen haber geldi.

İspanyol basını AS'a göre, futbolcu için Atletico Madrid devreye girdi. Yer alan haberde Goretzka'nın Atletico Madrid'in kendisine olan ilgisinden haberdar olduğu ayrıca futbolcuya Avrupa'dan pek çok takımın daha talip olduğu belirtildi. Oyuncunun Türkiye yerine Avrupa'nın 5 büyük liginde foma giymek istediği iddia edildi.

Bayern Münih ile 286 karşılaşmada boy gösteren Goretzka, 46 gol 40 asistlik performans sergiledi.