Mauro İcardi… 3 yıl önce geldiğinde Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmasını kimse tahmin edemezdi. Attığı gollerle şampiyonluklara katkı sağladı, bir nesli sarı-kırmızılı renklere aşık etti. Yaşadığı sakatlık sonrası eski formundan uzak bir görüntü çizen Arjantinli yıldız için ayrılık vaktinin geldiği düşünülüyordu. Sözleşmesinin sonuna gelen 33 yaşındaki forvetin kaderi 26. şampiyonluk kutlamalarında değişti. Sahaya adım attığı andan itibaren Rams Park’ın havasını değiştiren İcardi, Dursun Özbek’i de etkiledi.

MENAJERİ İSTANBUL’A GELİYOR

Galatasaray Başkanı, İcardi’ye 1+1 yıllık sözleşme, 3+2 milyon Euro da maaş önerdi. “Burada çok mutluyum. Ancak daha fazla oynamak istiyorum” cevabını alan Özbek, bu konuda kararın Okan Buruk’ta olduğunu söyledi. Arjantinli golcü şimdi Buruk’tan gelecek haberi bekliyor. İlk etapta ayrılık fikrine sıcak bakan tecrübeli hoca da şu an için daha ılımlı bir hava çiziyor. Eğer “Kalsın” derse, Mauro İcardi ile Galatasaray aşkı devam edecek. Yıldız futbolcunun menajeri Elia Pino’nun önümüzdeki hafta İstanbul’a gelip konuyu netleştirmesi bekleniyor.