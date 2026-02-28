Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u 5-2 ve 2-3'lük maçlar sonunda toplamda 7-5'lik skorla eleyen temsilcimiz Galatasaray, İtalyan deviyle bu kez transfer için karşı karşıya geldi.

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Juventus, sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Leon Goretzka'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

GALATASARAY DA DEVREDE

Haberin detaylarında 31 yaşındaki orta saha ile Galatasaray, Milan ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği bilgisi yer aldı. Juventus'un ayrıca Roma'dan serbest kalacak olan milli futbolcu Zeki Çelik'i de hedefleri arasına aldığı aktarıldı.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Leon Goretzka, 2 gollük skor katkısı sağladı. Sezon sonunda serbest kalacak olan Alman orta sahanın Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 15 milyon euro...