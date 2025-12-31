5-6 Ocak'ta yarı final ve 10 Ocak'ta final maçı oynanacak Süper Kupa için geri sayım sürerken iki takımdan flaş bir karar geldi.

HT Spor'un haberine göre ilk olarak Trabzonspor; olumsuz hava koşulları, maç takvimi ve kadro sıkıntılarını gerekçe göstererek Süper Kupa’nın ileri bir tarihe ertelenmesi için resmi başvuruda bulundu. Bordo mavili ekibin yarı finaldeki rakibi Galatasaray'dan da benzer bir hamle geldi.

Galatasaray da TFF'ye 5 Ocak'taki TFF Süper Kupa yarı final maçının ertelenmesi yönünde talepte bulundu. İki takım 5 Ocak'ta Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. İki takımını maçı için satışa çıkarılan biletlerin ilgi görmemesi nedeniyle iki kulüp yönetimi de erteleme konusunda fikir birliğine vardı.

Kupanın bir diğer yarı finalinde ise 6 Ocak'ta Adana'da Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Adana'daki maçın biletlerinin ise büyük bölümü satıldı.