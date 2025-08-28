Galatasaray Kulübü, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30 milyon 769 bin 230,77 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sözleşmenin süresi ve futbolcunun alacağı ücretle ilgili, "Futbolcu ile 2025-2026 Futbol Sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon 800 bin Euro garanti ücret ödenecektir." denildi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI İKİNCİ TRANSFERİ

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco'dan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray, yıldız futbolcu için Monaco'ya 30 milyon 769 bin 230,77 avro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini temmuz ayı sonunda 75 milyon avroya alarak Türk futbolunun en pahalı transferini gerçekleştiren Galatasaray, yaklaşık 1 ay sonra listenin ikinci sırasına girecek transferi de gerçekleştirdi.

Singo, yaklaşık 31 milyon avro bedelle bir Türk takımının yaptığı en pahalı ikinci transfer oldu. Fildişi Sahilli savunma oyuncusunu Fenerbahçe'nin 19,5 milyon avro bonservis bedeli ödediği Youssef En-Nesyri izledi.

ORKUN LİSTEYE 3. SIRADAN GİRECEK

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü, bonservisi alındığında Türk futbolunun en pahalı 3. oyuncusu olacak.

Siyah-beyazlılar, Portekiz'in Benfica takımından bedelsiz kiraladığı Orkun'un sözleşmesine şarta bağlı satın alma maddesi ekledi. Beşiktaş, Orkun'un bonservisini alması durumunda 25 milyon avro ödeyecek.

Bu bonservis, bir Türk takımının Osimhen ve Singo'dan sonra harcadığı en yüksek bedel olarak kayıtlara geçecek.