Galatasaray'ın İtalya Ligi takımlarından Napoli'nden yeni transferi Noa Lang, İstanbul'a geldi.

26 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu, cuma günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak. Galatasaray, Lang için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Zorunlu olmayan 30 milyon Euro satın alma opsiyonu olacak.

İstanbul'da taraftarların karşıladığı Noa Lang, basın mensuplarına "Çok mutluyum burada olduğum için. Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Taraftarlar, instagram'da çok mesaj attı. Beni en çok etkileyen şey kulübün büyüklüğü oldu" açıklamasını yaptı.

"Kopenhag maçında bir sakatlığın oldu, durumun nasıl?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Noa Lang "Ayaktayım ve çok iyiyim." ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKKEN İSTANBUL'DA YAŞADIM'

"Daha önce Galatasaray'da oynamış eski oyuncuları aradın mı?" sorusunu da yanıtlayan Noa Lang "Hayır aramadım. Çocukken İstanbul'da yaşadım. Ben İstanbul'u zaten çok iyi biliyorum." dedi.

BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDA OYNADI

Oyuncunun üvey babası Nourdin Boukhari, bir dönem Türkiye'de Kasımpaşa forması giymişti. Lang bu esnada henüz 10 yaşındayken Beşiktaş'ın altyapısında oynadı. 1 yıl sonra ailesi ile birlikte Hollanda'ya döndü. Ardından kariyeri hızla değişti. Ajax, Club Brugge derken kendisini PSV'de buldu. 26 yaşındaki yıldız Hollanda Milli Takımı'nda da boy gösterdi.