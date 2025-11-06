Holllanda temsilcisi Ajax Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyet teknik direktör John Heitinga’ya kesildi. Francesco Farioli ile sezon başında yollarını ayıran Ajax, John Heitinga'yı takımın başına getirmişti. Hollandalı çalıştırıcı, istenen performansı sergileyemedi.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta yenilen, Hollanda Ligi'nde ise 11 maçta 20 puan toplayıp 4. sırada olan Ajax'ta Heitinga dönemi sona erdi. Ajax’tan yapılan açıklama şu şekilde:

“John Heitinga'nın 2027'ye kadar sözleşmesi vardı ancak sonlandırdık. Yeni teknik direktör ile anlaşana kadar Heitinga'nın görevlerini Fred Grim yapacak” ifadelerini kullandı.