Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Galatasaray, orta saha hattı için flaş bir adım attı.

KİŞİSEL ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Fransız basınından RMC Sports ve İngiltere'den Telegraph'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı yönetim, Tottenham forması giyen Yves Bissouma ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki Malili futbolcunun transferi için Galatasaray ile İngiliz ekibinin görüşmelerde son aşamaya geldiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde resmi adımları atması bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI

Bissouma’nın ismi yaz transfer döneminde bir başka Süper Lig devi Fenerbahçe ile de gündeme gelmişti. Galatasaray'ın Yves Bissouma transferiyle ilgili Tottenham ile yaptığı görüşmeler kiralık + satın alma opsiyonu şeklinde olduğu ifade ediliyor.

NENE TRANSFERİNİ KUTLAMIŞTI

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Tottenham'ın Malili futbolcusu Yves Bissouma, milli takımdan arkadaşı Nene'nin Fenerbahçe'ye transferini kutlamıştı.

28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Nene transferini duyurduğu fotoğrafı hesabından paylaşarak, "Bol şans evlat, senin için en iyisini diliyorum" yazdı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Tottenham formasıyla 2024/25 sezonunda tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Bissouma, 2 gol kaydetti. Ayrıca İngiliz ekibiyle UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.