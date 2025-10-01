Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Liverpool'u tek golle geçti. Sarı-kırmızılıların, galibiyeti sonrası Liverpool taraftarları takımlarının sahaya koyduğu futbola tepki gösterirken eleştiri okları tek bir futbolcu üzerinde yoğunlaştı.
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, Osinhen'in penaltıdan attığı golle Liverpool'u devirirken, galibiyet İngiltere'de de geniş yankı buldu.
PAYLAŞIMIN ALTINA TEPKİ YAĞDI
İngilizler, Galatasaray'ın galibiyetini manşetten görürken Liverpool taraftarları da sosyal medyada adeta ayaklandı. Liverpool resmi hesabının maç sonucu paylaşımına yüzlerce yorum yapan İngiliz ekibinin taraftarları, Florian Wirtz'i hedef tahtasına koydu.
Bayer Leverkusen'den 125 milyon Euro bedelle transfer edilen Alman futbolcunun, Galatasaray maçındaki performansı Liverpool taraftarını adeta çileden çıkarttı. Liverpool'un maç sonucu paylaşımının altına yorum yapan taraftarlar, Wirtz'i sert ifadelerle topa tuttu.
22 yaşındaki futbolcu, Liverpool formasıyla Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı toplam 8 maçta gol ya da asist katkısı veremedi.