Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. toplamda da 26. kez sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısı düzenlediği sırada oyuncular salonu bastı.

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağulp eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonrası teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısı düzenledi. Başarılı teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken sarı-kırmızılı futbolcular salonu bastı. Buruk ve oyuncuları şampiyonluğu bir kez de salonda kutladı.