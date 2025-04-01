Wanda Nara'dan boşanan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez'in aşkı doludizgin devam ediyor.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir yeşil sahalardan uzak olan Icardi, geçen hafta İtalya'da Suarez ile tatil yapıyordu.
Yıldız futbolcu sevgilisi ile aşk dolu romantik karelerini Instagram hesabından paylaşmıştı.
Bugün de China Suarez, Icardi'nin tedavi sürecine dair anları yayınladı. Binlerce yorum yapıldı.
Galatasaraylı taraftarlar "Yenge şu adamı idmana yolla, bir sene yattı" yazarak isyan etti.