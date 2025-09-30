UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu Lig Aşaması 2. haftasında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Liverpool’u konuk edecek. Karşılaşma, bu akşam saat 22.00’de İstanbul’da RAMS Park’ta oynanacak.
Kritik mücadele öncesinde Galatasaraylı taraftarlar, Liverpool kafilesine gece saatlerinde şok yaşattı.
YÜZLERCE FİŞEK PATLADI
Dün öğle saatlerinde İstanbul'a gelen İngiliz ekibi, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısının ardından konaklamak için otele geçti. Sarı kırmızılı taraftarlar, gecenin ilerleyen saatlerinde, Liverpool'un konakladığı otelin önüne geldi ve geceyi gündüze çevirdi.
Gece geç saatlerde Liverpool'un konakladığı otelin önüne gelen bir grup taraftar, yüzlerce havai fişek patlattı. Liverpoollu futbolcuların rahat uyumasını engellemek için havai fişeklerle geceyi aydınlatan taraftarlar, daha sonra olay çıkartmadan bölgeden ayrıldı.