Osimhen her milli davet aldığında Galatasaraylılar’ın yürekleri ağızlarına geliyor. En son Ruanda karşılaşmasında sakatlanmış, Cimbom’un 3 maçında (Eyüp, Konyaspor, Eintracht Frankfurt) forma giyememişti. Bu kez de Lesotho ve Benin sınavları için ülkesinin yolunu tutan 26 yaşındaki forvete toprak sahada antrenman yaptırılıp, eski püskü bir otobüsle seyahat ettirilmesi sarı-kırmızılıları kızdırmıştı.

SERT ŞEKİLDE UYARILDI

Şimdi de Nijerya Futbol Federasyonu’ndan can sıkan bir talep geldi. Üst düzey bir yetkili; Teknik Direktör Eric Chelle’yi sakatlık harici Victor Osimhen’i bir daha oyundan çıkarmaması konusunda uyardı. 2-1 kazanılan Lesotho maçının 89. dakikasında Nijeryalı yıldızın kenara gelmesiyle yaşanan sıkıntılar hatırlatıldı. Osimhen milli formayla 43 maçta 26 kez rakip fileleri havalandırdı.