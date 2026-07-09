Galatasaray’ın yıldız ismi Osimhen’e Barcelona kancası… İspanyol medyasına göre Barcelona, 27 yaşındaki Nijeryalı yıldızı yakından takip etmeyi sürdürüyor. Gelecek sezon öncesinde hücum hattına bitirici, bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Barcelona teknik heyetinin, transfer listesinde öncelikli hedeflerinden birinin Osimhen olduğu açıklandı.

ASTRONOMİK TEKLİF GELMEZSE ZOR

Haberde, Barcelona yönetiminin transfer şartlarını öğrenmek amacıyla kısa süre içinde Galatasaray yönetimiyle doğrudan temas kurmaya hazırlandığı ifade edilirken teknik ekibin Nijeryalı yıldızı çok istediği öğrenildi. Sarı kırmızılıların Osimhen’i bırakmak istemediği bilinse de Katalan ekibinin ısrarcı olacağı ve yönetimin kapısını çalacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Osimhen'in ayrılığına astronomik bir teklif gelmediği sürece izin vermesi beklenmiyor.