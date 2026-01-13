Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray listenin başına PSG’den Fabian Ruiz’i almıştı. Sarı kırmızılılar oyuncunun menajeriyle temasta bulunurken flaş bir gelişme yaşandı.

İddialara göre Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Fabian Ruiz'in sözleşmesini uzatıyor. Matteo Moretto'nun haberine göre, PSG ve Ruiz arasında yeni sözleşme için yapılan görüşmelerin son aşamada olduğu belirtildi. Ruiz, anlaşmanın tamamlanması halinde Paris Saint-Germain ile 2027'ye kadar olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatacak.

Paris Saint-Germain forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu 2 gol attı ve 3 asist yaptı.