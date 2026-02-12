Galatasaray’ın eski yıldızı Felipe Melo, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Galatasaray-Juventus eşleşmesini değerlendirdi. İtalyan basınından Tuttosport’a konuşan Melo, Juventus’u favori göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de futbola bayılıyorlar. Roma ve Napoli'deki gibi. İşler iyi gittiğinde fotoğraf çekilmek için peşinden koşuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmek için Juve, Galatasaray'a göre favori çünkü Galatasaray'ın bir 'Avrupa DNA'sı' yok. Bence genel toplamda Juve daha güçlü. Ama İstanbul bir savaş alanı olacak; Manchester City ve Bayern Münih'in hayatını nasıl zorlaştırdıklarını gördünüz mü?"

Melo'nun Avrupa DNA’sı çıkışı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Galatasaray taraftarları Brezilyalı futbolcuya tepki gösterdi.